Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, подводя итоги весенне-летнего периода, сообщил, что российские военные взяли под контроль 74% Запорожской области.

Военачальник добавил, что в этом регионе войска группировки «Восток» взяли под контроль села Малиновка и Темировка. Кроме того, ВС контролируют 76% Херсонской области.

«На сегодняшний день стратегическая инициатива полностью находится у российских войск,» — отметил Герасимов.

Он также заверил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий. В течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. В Сумской и Харьковской областях вдоль границ РФ создают зону безопасности, а в Днепропетровской области ВС удалось овладеть семью населенными пунктами.

Ранее Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон «сузили разногласия» по Украине.