В Генштабе пообещали продолжить наступление ВС РФ в ходе СВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий.

Он отметил, что задачи для группировок войск ВС РФ на осенний период будут уточнены.

По его словам, в течение весны и лета российские солдаты вели безостановочное наступление почти по всей линии фронта. В общей сложности они взяли под контроль 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов. В Сумской и Харьковской областях вдоль границ РФ создают зону безопасности, а в Днепропетровской области ВС удалось овладеть семью населенными пунктами.

После начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года президент РФ сообщил, что ее целями являются защита мирного населения Донбасса, признание Киевом Донецкой и Луганской народных республик и российского суверенитета над Крымом. Он также обращал внимание на необходимость демилитаризации и денацификации Украины и обеспечение ее нейтрального и безъядерного статуса. Впоследствии российская сторона в качестве условий для урегулирования также называла обеспечение прав русскоязычных граждан и вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов.

Ранее Вэнс заявил, что Москва и Вашингтон «сузили разногласия» по Украине.