Герасимов заявил о попытках ВСУ заткнуть дыры на фронте

Герасимов: ВСУ перебрасывают боеспособные подразделения для затыкания дыр
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ, пытаясь стабилизировать ситуацию на фронте, вынуждены перебрасывать свои наиболее подготовленные подразделения между различными проблемными участками, чтобы оперативно реагировать на прорывы. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам главы Генштаба, весной и летом основные усилия украинских военных были направлены на сдерживание продвижения ВС РФ, что привело к значительным потерям с их стороны.

«В результате ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для затыкания дыр», — отметил Герасимов.

Он также заявил, что СВО будет продолжена ведением наступательных действий, отметив, что задачи для группировок войск ВС РФ на осенний период будут уточнены. По словам главы Генштаба, российские военные с марта текущего года освободили более 3,5 тыс. квадратных километров территорий и 149 населенных пунктов.

Ранее командование ВСУ направило новые подразделения «Айдара» (признан террористической организацией и запрещен в России) на одно из направлений.

