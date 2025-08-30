Герасимов рассказал об успехах армии России за полгода на всех направлениях СВО

Российские военнослужащие с марта текущего года освободили более 3,5 тыс. квадратных километров территорий и 149 населенных пунктов. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

По его словам, в ходе заседания будет подведен итог боевых действий за весенне-летний период и поставлены задачи на будущее. Герасимов отметил, что объединенная группировка российских войск продолжает безостановочное наступление практически по всей линии боевого соприкосновения.

«С марта месяца освобождено более 3,5 тыс. кв. км территории и 149 населенных пунктов», — добавил он.

Глава Генштаба добавил, что бойцы ВС России успешно выполняют боевые задачи вдоль границы в Сумской и Харьковской областях. Помимо этого, российские войска значительно продвинулись в Днепропетровской области, где были взяты под контроль семь населенных пунктов.

Во время выступления Герасимов отметил, что российская группировка войск «Север» после вытеснения противника из Курской области занимается созданием зоны безопасности. Помимо этого, по его словам, бойцы ВС РФ улучшают ситуацию на Волчанском и Липцовском направлениях.

Ранее в Генштабе пообещали продолжить наступление ВС РФ в ходе СВО.