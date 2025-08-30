Штурмовики российской группировки войск «Восток» после освобождения населенного пункта Запорожское в Днепропетровской области не дали украинским военнослужащим закрепиться . Об этом в интервью РИА Новости сообщил штурмовик 57-й бригады группировки «Восток» с позывным «Алмаз».

По его словам, населенный пункт маленький по масштабу и его взятие проходило быстрее после освобождения Новогеоргиевки.

«Они (ВСУ - ред.) уже отступали, и тем самым, пока они еще не закрепились, пока они в панике, следом сразу же зашли. Чтобы закрепиться, это надо время. А тут вот раз — и сразу начали (штурм - ред.), не дали им передышки», — заявил «Алмаз».

Военный отметил, что украинские бойцы, скорее всего, пустились в бегство, потому что ожидали подобного расклада событий. Он рассказал, что в процессе проведения операции по взятию населенного пункта помогли расчеты БПЛА, которые прикрывали продвижение штурмовиков, а также вели круглосуточное наблюдение за солдатами ВСУ и предупреждали о передвижениях украинской стороны.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные в селе Камышеваха в Днепропетровской области попали в огневой мешок после того, как Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Запорожское.

Ранее в подполье заподозрили Украину в перевозке грузов с радиационным фоном.