ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

Российская армия нанесла удар по заводу «Мотор Сич», расположенном в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, в результате атаки был разрушен 34-й цех предприятия, где находятся резервуары с авиатопливом для проведения испытаний авиадвигателей, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Также Рогов рассказал, что российские военные ударили по подстанции «Запорожская», которая обеспечивала электричеством ряд заводов города, производящих военную продукцию для украинской армии. Он отметил, что несколько трансформаторов и сопутствующее оборудование были выведены из строя.

В ночь на 30 августа Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Telegram-канал Mash сообщил о прилетах по «Южмашу», Павлоградскому химзаводу и Павлоградскому механическому заводу, предприятиям и АЗС в Днепропетровской области и железной дороге в Киевской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по военному объекту, находящемуся возле здания «Британского совета» (организация признана нежелательной в России ) в Киеве.