ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины. Какие объекты пострадали?

Российские военные в ночь на 30 августа нанесли комбинированный удар по объектам ВПК Украины. Telegram-канал Mash сообщил о прилетах по «Южмашу», Павлоградскому химзаводу и Павлоградскому механическому заводу, предприятиях и АЗС в Днепропетровской области и железной дороге в Киевской области. ВСУ ночью также атаковали Россию беспилотниками — в Краснодаре из-за обломков БПЛА загорелся НПЗ. Подробности об обмене ударами — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 20 августа нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины, сообщил Telegram-канал Mash.

«В атаке использовались «Искандеры-М» и «Искандеры-К», морские «Калибры», крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань-2». В воздухе находились пять Ту-95МС и один Ту-160, задействовали около сотни беспилотников», — говорится в публикации.

По данным Mash, по объектам в Днепре российские военные выпустили не менее 10 ракет за 15 минут. Были зафиксированы многочисленные попадания, в том числе по объекту военного назначения. Telegram-канал уточнил, что над «Южмашем» поднимался черный дым.

Кроме этого, удары пришлись по Павлоградскому химзаводу, где производится и хранится твердое топливо для ракет, и Павлоградскому механическому заводу, который занимается ремонтом техники и выпуском комплектующих.

«В Никопольском районе Днепропетровской области поражены предприятия и АЗС в Никополе, Марганце, Покровске и Миривском. В Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего задержаны поезда с боеприпасами для ВСУ», — пишет Mash.

В Славянске, Краматорске и Новодонецком были поражены пункты временной дислокации ВСУ. Атаки были зафиксированы в районах Киева и Запорожья, а также в Житомирской, Черкасской, Винницкой, Тернопольской и Волынской областях.

«Страна.ua» сообщала о взрывах в Харькове, Славянске, Запорожье, Днепре, Павлограде, а также Киевской и Днепропетровской областях. Запорожская областная военная администрация уточняла, что в Запорожье в результате ударов было повреждено оборудование местного облэнерго, 25 тыс. человек остались без света. В Киевской области из-за прилета возникли задержки на железной дороге, некоторые из них достигли более трех часов, сообщила «Укрзализныця».

В ВСУ утверждают, что за ночь по Украине было выпущено 45 ракет, из которых восемь баллистических, и 537 беспилотников. По данным украинских военных, 548 целей были сбиты. Зафиксированы попадания пяти ракет и 24 дронов в семи локациях, а также падение обломков в 21 локации.

Это не единственный комбинированный удар за последнюю неделю. Минобороны отчитывалось о подобной атаке 28 августа. И.о. постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины нанесли в ответ на атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, которые продолжались в течение почти двух недель после саммита на Аляске.

Ночные атаки на Россию

Украинская армия в ночь на 30 августа при этом атаковала РФ. Российское Минобороны сообщило, что средства ПВО перехватили 86 украинских беспилотников. 30 БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, 15 — над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской областью, 11 — над Краснодарским краем, пять — над Брянской областью, четыре — над Белгородской, по два — над Смоленской, Калужской и Тверской, по одному — над Тульской и Курской областями.

В Краснодаре при отражении атаки дронов обломки одного из них упали на территорию Краснодарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

«Повреждена одна из технологических установок, произошел пожар на площади около 300 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет», — рассказали в региональном оперштабе.

К утру возгорание ликвидировали. В ближайших к НПЗ домах зафиксировали повреждение более 20 оконных рам, также незначительно пострадал фасад ТРЦ «Сити-центр».

Повреждены дома, загорелась крыша: что известно о ночной атаке дронов на Ростов-на-Дону Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В Ростове-на-Дону повреждены несколько жилых домов... 27 августа 12:16

В Курской области беспилотник ВСУ атаковал электроподстанцию в селе Мантурово, из-за чего в 33 населенных пунктах района начались перебои со светом. Ночью электроснабжение было восстановлено по резервной схеме, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Кроме этого, ограничения на полеты вводились в аэропортах Сочи, Казани, Нижнекамска, Волгограда Саратова, Самары, Калуги. К утру их сняли. При этом за время их действия в самарской и сочинском аэропорту на запасные аэродромы ушли по три самолета, в нижнекамском — один.