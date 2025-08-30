Вооруженные силы Украины(ВСУ) перебросили польских и чернокожих наемников для обороны в окрестностях Часова Яра после его освобождения российскими войсками. Об этом ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в радиопереговорах была слышна «польская речь была, также с коптера наблюдали темнокожих военнослужащих ВСУ».

Уточняется, что в начале 2024 года в ходе боев за Часов Яр, в радиоперехватах в основном фиксировалась латиноамериканская речь, однако наемники столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны российских сил. Собеседник отметил, что в результате боев наемники из стран Латинской Америки понесли большие потери, быстро утратили боеспособность, а их пребывание в зоне СВО оказалось недолгим.

После освобождения Часова Яра российскими войсками противник был вынужден перебросить в этот район свои наиболее боеспособные подразделения, включающие наемников, заключил источник РИА.

4 августа военный эксперт Вадим Масликов заявил, что Часов Яр в ДНР географически располагается на тактических высотах, что значительно усложнило задачу российским военным по его освобождению. Однако ВС РФ добились успеха, и теперь остался один шаг до стратегического перелома в республике.

Ранее стало известно, куда будут наступать российские войска с Часова Яра.