Военный эксперт рассказал, что ВС РФ начнут наступать на два города с Часова Яра

Марочко: ВС России начнут наступление на два города с Часова Яра
Ukraine Patrol Police/AP

Вооруженные силы (ВС) России после перегруппировки, доукомплектования и подтягивания тылов в Часовом Яре начнут наступление на два города в Донецкой народной республике (ДНР) — Дружковку и Константиновку. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что в настоящее время в районе населенного пункта есть некоторая оперативная пауза. Эксперт объяснил ее длительными активными боевыми действиями на этом участке фронта, которые вели российские военные.

«Сейчас нужна перегруппировка, доукомплектование, подтягивание тылов. После этого, я думаю, наши военнослужащие продолжат продвижение как по направлению Дружковки, так и Константиновки», — уточнил Марочко.

4 августа эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов заявил, что Часов Яр в ДНР географически располагается на тактических высотах, что значительно усложнило задачу российским военным по его освобождению. Однако ВС РФ добились успеха, и теперь остался один шаг до стратегического перелома в республике.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль города Часов Яр в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск на Краматорско-Дружковском направлении.

Ранее российский десантник раскрыл подробности битвы за Часов Яр.

