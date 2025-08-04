На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: после взятия Часова Яра остался шаг до стратегического перелома

Военэксперт Масликов: Часов Яр открыл армии РФ шаг до стратегического перелома
true
true
true
close
РИА Новости

Часов Яр в ДНР географически располагается на тактических высотах, что значительно усложнило задачу российским военным по его освобождению. Однако ВС РФ добились успеха, и теперь остался один шаг до стратегического перелома в республике, заявил в беседе с Tsargrad.tv эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.

По словам эксперта, Часов Яр – небольшой город, однако боевые действия там заняли 1,5 года, так как из-за своеобразного положения он соответствовал крепости и, по сути, без усилий противника сам по себе представлял мощный оборонительный узел.

Однако российские военные сумели его занять, открыв для себя высоты, которые впоследствии позволят установить огневой контроль над ближайшими обширными территориями, включая Константиновку. Это укрепленный город, взятие которого необходимо для завершения кампании по освобождению ДНР, считает Масликов. После этого, по его мнению, армия РФ перейдет к финалу операции, сдвинувшись на север в сторону Славянска и Краматорска.

«Именно Краматорск, по заявлениям киевского режима, сейчас якобы является столицей Донецкой области. И там сосредоточены большие серьезные возможности, ресурсы противника. И Часов Яр позволяет нам как раз выйти на Дружковку, скорее всего», — пояснил военный эксперт.

Он добавил, российские военные смогут отрезать Константиновку от славянско-краматорской группировки и открыть два новых направления, одновременно с этим усиливая давление со стороны Северска.

Напомним, 31 июля минобороны сообщило, что части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции. В том числе российские десантники уничтожили бункер с командованием ВСУ и военными советниками НАТО. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в силовых структурах РФ рассказали о потерях мирных жителей в боях за Часов Яр.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами