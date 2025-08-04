Военный эксперт: после взятия Часова Яра остался шаг до стратегического перелома

Часов Яр в ДНР географически располагается на тактических высотах, что значительно усложнило задачу российским военным по его освобождению. Однако ВС РФ добились успеха, и теперь остался один шаг до стратегического перелома в республике, заявил в беседе с Tsargrad.tv эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.

По словам эксперта, Часов Яр – небольшой город, однако боевые действия там заняли 1,5 года, так как из-за своеобразного положения он соответствовал крепости и, по сути, без усилий противника сам по себе представлял мощный оборонительный узел.

Однако российские военные сумели его занять, открыв для себя высоты, которые впоследствии позволят установить огневой контроль над ближайшими обширными территориями, включая Константиновку. Это укрепленный город, взятие которого необходимо для завершения кампании по освобождению ДНР, считает Масликов. После этого, по его мнению, армия РФ перейдет к финалу операции, сдвинувшись на север в сторону Славянска и Краматорска.

«Именно Краматорск, по заявлениям киевского режима, сейчас якобы является столицей Донецкой области. И там сосредоточены большие серьезные возможности, ресурсы противника. И Часов Яр позволяет нам как раз выйти на Дружковку, скорее всего», — пояснил военный эксперт.

Он добавил, российские военные смогут отрезать Константиновку от славянско-краматорской группировки и открыть два новых направления, одновременно с этим усиливая давление со стороны Северска.

Напомним, 31 июля минобороны сообщило, что части и соединения армии России штурмом взяли Часов Яр, уничтожив в ходе боев самую крупную группировку ВСУ за всю историю военной операции. В том числе российские десантники уничтожили бункер с командованием ВСУ и военными советниками НАТО. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сражение стало одним из самых сложных в истории СВО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в силовых структурах РФ рассказали о потерях мирных жителей в боях за Часов Яр.