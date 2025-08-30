На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В силовых структурах России рассказали об испанских наемниках на Украине

ТАСС: Киев перебросил до роты испанцев на границу ДНР и Днепропетровской области
Sofiia Gatilova/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило до роты испанских наемников восточнее села Терновое на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, за последнее время это не первое подразделение иностранцев, переброшенных на этот участок фронта.

В июле сообщалось, что российская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о наемничестве в отношении 28-летнего гражданина Испании Давида Фернандеса. Мужчина был объявлен в международный розыск. Суд заочно арестовал мужчину. По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года испанец приехал на Украину, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ, а после перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка.

Ранее на Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа.

