Генпрокуратура РФ показала воевавшего за ВСУ испанского наемника

Испанский наемник Давид Фернандес, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), регулярно публиковал в своих соцсетях ролики о своем участии в боях против российской армии. Генеральная прокуратура России опубликовало одно из таких видео в своем Telegram-канале.

На кадрах показано, как одетый в форму ВСУ испанец с нацистским шевроном на плече стреляет из автомата по невидимой в ролике мишени. Предположительно, он делает это на одном из военных полигонов.

Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Испании Давида Фернандеса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года испанец приехал на Украину, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ в качестве наемника. После реорганизации этой бригады он перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, становится все меньше.

Ранее российский военный рассказал о хитрости наемников ВСУ на Южно-Донецком направлении.