На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генпрокуратура РФ показала воевавшего за ВСУ испанского наемника

Генпрокуратура России выложила видео с испанским наемником ВСУ Фернандесом
true
true
true

Испанский наемник Давид Фернандес, воюющий в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), регулярно публиковал в своих соцсетях ролики о своем участии в боях против российской армии. Генеральная прокуратура России опубликовало одно из таких видео в своем Telegram-канале.

На кадрах показано, как одетый в форму ВСУ испанец с нацистским шевроном на плече стреляет из автомата по невидимой в ролике мишени. Предположительно, он делает это на одном из военных полигонов.

Как заявили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Испании Давида Фернандеса. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Мужчина объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, в период с марта 2022 года по апрель 2025 года испанец приехал на Украину, где добровольно вступил в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ в качестве наемника. После реорганизации этой бригады он перешел в 59-ю отдельную штурмовую бригаду имени Якова Гандзюка.

До этого военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, становится все меньше.

Ранее российский военный рассказал о хитрости наемников ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами