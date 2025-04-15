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На Украине разрешили центрам рекрутинга вербовать наемников в ВСУ из-за рубежа

Украинским военкоматам разрешили нанимать в ВСУ иностранцев
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинское правительство разрешило центрам рекрутинга вербовать и доставлять в страну из-за рубежа иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Расширены полномочия центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВС и территориальных центров комплектования и соцподдержки [военкомата] по осуществлению мероприятий, связанных с перевозкой кандидатов на прохождение воинской службы из числа иностранцев и лиц без гражданства с территории иностранных государств на территорию Украины, а также мероприятий, которые связаны с их питанием и проживанием, в том числе без проведения закупок в электронной системе закупок», — отметил Мельничук.

Депутат уточнил, что соответствующие разрешения будут действительны на протяжении действия режима военного положения и еще 90 дней после его отмены.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом и доставлять их в зону боевых действий.

Ранее в зоне боевых действий засняли ликвидацию колумбийского наемника ВСУ.

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