Эксперт рассказал о переходе части украинского населенного пункта под контроль ВС РФ

Марочко: восточная часть сумской Юнаковки перешла под контроль армии РФ
Евгений Биятов/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что восточная часть населенного пункта Юнаковка в Сумской области перешла под контроль армии РФ.

По его словам, украинские военные продолжают контратаковать на Сумском направлении, ситуация остается стабильно напряженной.

«Сейчас наши военнослужащие уже взяли под контроль восточную часть Юнаковки, часть населенного пункта еще находится под контролем противника. Это как раз юго-западная часть», — поделился Марочко.

До этого Марочко сообщал, что российские военные успешно закрепляются в восточной части Константиновки в Донецкой народной республики. Эксперт добавил, что российские войска взяли под контроль несколько участков уже непосредственно в самом населенном пункте.

В Минобороны сообщили, что в ДНР работают подразделения группировки войск «Юг». 25 августа операторы ударных беспилотников, обеспечивая поддержку штурмовым группам, при поддержке артиллерии нанесли массированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее россиянам показали кадры удара «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.

СВО: последние новости
