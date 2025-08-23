На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МО опубликовало видео удара ВС РФ «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР

МО: появилось видео удара ВС РФ Искандерами по пункту дислокации ВСУ в ДНР
Появилось видео нанесения группового ракетного и авиационного удара с применением ракет «Искандер», ФАБ-500 и БпЛА «Герань» по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры публикует Минобороны России.

В результате удара российские военные уничтожили как оружие украинских войск, так и укрытия личного состава. Потери ВСУ, как уточняется, превысили 600 человек.

23 августа сообщалось, что российские бойцы ударили по трем пунктам временной дислокации украинских сил в ДНР. Как отмечали в Минобороны РФ,д ля атаки применялись планирующие авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции, а также легкие многоцелевые управляемые ракеты.

В районе Константиновки бомбой ФАБ-3000 был поражен пункт временного размещения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Белицком ФАБ-500 уничтожил позиции 4-й отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины. Еще один удар с применением ЛМУР пришелся по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Северска.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о крупных потерях ВСУ в Сумской области.

