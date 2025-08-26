В Минобороны РФ рассказали о продвижении военнослужащих у Константиновки

Вооруженные силы РФ продвинулись в районе города Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило российское министерство обороны, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, на данном участке фронта работают подразделения группировки войск «Юг». Операторы ударных беспилотников, обеспечивая поддержку штурмовым группам, при поддержке артиллерии нанесли массированный удар по средствам связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате были уничтожены станция РЭБ «Нота», антенна управления дронами и станция спутниковой связи Starlink.

«Воспользовавшись дезорганизацией противника, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск продвинулись вперед, заняв позиции противника», — говорится в заявлении.

Как отметили в Минобороны, первый удар нанесли артиллеристы. Их целью была установка РЭБ, уничтожив которую, российские бойцы «открыли небо» для операторов беспилотников. Те, в свою очередь, ликвидировали другую технику ВСУ. Таким образом украинские войска лишились связи и средств контроля обстановки в районе Константиновки.

Ранее россиянам показали кадры удара «Искандерами» по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР.