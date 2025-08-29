Белоусов заявил об оптимизации расходов Минобороны

В 2025 году министерство обороны России оптимизировало финансовые расходы без снижения объема закупок вооружения. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ, передает Telegram-канал министерства.

«Особенно хочу отметить достижения финансового блока. В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот», — сказал глава Минобороны.

Белоусов добавил, что данное решение позволило стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны.

В ходе коллегии Белоусов также заявил, что министерство обороны России должно до конца года перейти к новой модели работы военно-строительного комплекса. По словам министра, результатом этих мер должно стать сокращение количества объектов незавершенного строительства.

Ранее Белоусов сообщил о высоком уровне возвращения раненых бойцов в строй.