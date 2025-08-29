Белоусов призвал завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА

Министерство обороны России должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал Минобороны.

«Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий», — сказал глава ведомства.

В ходе заседания Белоусов также заявил, что объемы поставок тактических БПЛА в российские войска были значительно увеличены. По словам главы Минобороны, это положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

Помимо этого, министр обороны заявил, что в России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту. По его словам, показатели плана комплектования в целом выполняются.

Ранее Белоусов заявил о возможном объединении беспилотников в одну сеть.