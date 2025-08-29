На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белоусов призвал завершить создание эффективной системы обеспечения войск БПЛА

Белоусов: необходимо завершить создание системы обеспечения войск БПЛА
Министерство обороны России должно завершить работы по созданию системы обеспечения войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии ведомства, передает Telegram-канал Минобороны.

«Необходимо завершить работу по созданию эффективной системы обеспечения войск БПЛА, включая логистику и ремонт. Также требуется нарастить темпы подготовки расчетов операторов БПЛА и ускорить проведение необходимых оргштатных мероприятий», — сказал глава ведомства.

В ходе заседания Белоусов также заявил, что объемы поставок тактических БПЛА в российские войска были значительно увеличены. По словам главы Минобороны, это положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

Помимо этого, министр обороны заявил, что в России в 2025 году увеличили план набора военнослужащих на службу по контракту. По его словам, показатели плана комплектования в целом выполняются.

Ранее Белоусов заявил о возможном объединении беспилотников в одну сеть.

