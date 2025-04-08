Белоусов заявил о возможном объединении беспилотников в одну сеть

Белоусов: в ближайшие годы станет возможной интеграция БПЛА в единую сеть

В ближайшие годы будет происходить интеграция беспилотных систем в единую сеть. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, сообщает РИА Новости.

8 апреля он провел в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения специальной военной операции (СВО).

«В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла», – сказал министр на мероприятии.

В марте президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию беспилотной авиации в России.

В списке поручений правительству необходимо до 1 июня текущего года проработать создание единой системы идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Данная система должна работать в режиме реального времени.

Также правительству поручено внедрить новый класс воздушного пространства, который должен упростить условия для эксплуатации БПЛА. Кроме того, поручено сформировать эффективную систему госуправления в сфере беспилотной авиации.

Ранее в России создали станцию управления армией дронов.