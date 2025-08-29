Белоусов заявил о значительном росте поставок дронов в войска

Объемы поставок тактических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в российские войска значительно увеличены. Об этом говорится в тезисах выступления министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии военного ведомства, сообщает пресс-служба МО.

По словам главы Минобороны, это положительно отразилось на ходе ведения боевых действий.

«Значительно нарастили объемы поставок в войска тактических БПЛА. Это, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий», — сказал Белоусов.

23 августа источники в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины заявили CNN, что Россия наращивает производственные мощности и приближается к выпуску более 6 тыс. беспилотников типа «Шахед» ежемесячно. Источник подчеркнул, что организация производства внутри страны значительно снизила себестоимость по сравнению с начальным этапом конфликта, когда Москва импортировала эти дроны из Ирана.

