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Медведев призвал укреплять тенденцию комплектования армии добровольцами

Медведев: нужно и дальше работать над комплектованием ВС РФ по контракту
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Десятки тысяч добровольцев ежемесячно заключают контракт о службе в рядах Вооруженных сил (ВС) РФ. Эту тенденцию нужно укрепить, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования армии по контракту, его слова передает ТАСС.

«Надо эти тенденции закрепить и работать и дальше над комплектованием вооруженных сил по контракту», — сказал Медведев.

По его словам, в военкоматы добровольно приходят по 50–60 тыс. человек в месяц, в то время как «у наших противников ситуация выглядит принципиально иначе»‎.

На совещании зампред Совбеза также рассказал, что в воинские части с начала года прибыли почти 175 тысяч военнослужащих.

В конце апреля Медведев заявил, что Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, также борется с нацизмом. Медведев отметил, что ведущие боевые действия в зоне специальной военной операции военнослужащие, а также те, кто трудится в тылу и помогает фронту, продолжают дело своих великих предшественников.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательный сбор ДНК у военных.

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