В России статус ветерана могут распространить на всех добровольцев-штурмовиков

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана для всех добровольцев-штурмовиков

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о распространении статуса ветерана или инвалида боевых действий на участников специальной военной операции (СВО), подписавшим в 2022-2023 годах контракты на службу в штурмовых подразделениях. Такой документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О ветеранах». Соответствующий статус присвоят в том числе бойцам, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года контракты с министерством обороны России о нахождении в составе специальных формирований и выполнявшие боевые задачи во время спецоперации.

Они получат меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда и льготы, касающиеся медицинской помощи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий распространяется на добровольцев СВО, но он не присваивается гражданам, которые участвовали в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании контрактов, заключенных с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.