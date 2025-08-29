На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России статус ветерана могут распространить на всех добровольцев-штурмовиков

В Госдуму внесли проект о статусе ветерана для всех добровольцев-штурмовиков
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительство Российской Федерации внесло на рассмотрение в Государственную думу законопроект о распространении статуса ветерана или инвалида боевых действий на участников специальной военной операции (СВО), подписавшим в 2022-2023 годах контракты на службу в штурмовых подразделениях. Такой документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О ветеранах». Соответствующий статус присвоят в том числе бойцам, заключившие с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года контракты с министерством обороны России о нахождении в составе специальных формирований и выполнявшие боевые задачи во время спецоперации.

Они получат меры социальной поддержки, в том числе льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг, первоочередное право на предоставление жилых помещений из государственного и муниципального фонда и льготы, касающиеся медицинской помощи.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий распространяется на добровольцев СВО, но он не присваивается гражданам, которые участвовали в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании контрактов, заключенных с Минобороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о ветеранах боевых действий в Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Путин назвал ветеранов СВО элитой России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами