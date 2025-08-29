СМИ сообщили об атаке украинских дронов на Орел

Украинские беспилотники атаковали город Орел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в одном из районов города беспилотный летательный аппарат упал во дворе жилого дома. Обломки дрона выбили окна, посекли фасады и кровлю здания. Как утверждают очевидцы, в результате атаки никто не пострадал.

По информации Mash, всего в небе над Орлом произошли минимум 10 взрывов. Как говорят местные жители, один из дронов упал возле торгового центра и спровоцировал пожар.

28 августа в лесу под Геленджиком рухнул украинский беспилотник. В результате начался пожар в районе села Криница, площадь которого составила 3,2 гектара. К ликвидации возгорания привлекли более 40 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. Также на место происшествия направили вертолет Ми-8.

Из-за пожара на местном нудистском пляже застряло несколько человек. В итоге их эвакуировали спасатели.

Ранее житель Шебекино пострадал во время атаки БПЛА.