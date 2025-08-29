На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об атаке украинских дронов на Орел

Mash: украинский беспилотник упал во дворе жилого дома в Орле
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские беспилотники атаковали город Орел. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, в одном из районов города беспилотный летательный аппарат упал во дворе жилого дома. Обломки дрона выбили окна, посекли фасады и кровлю здания. Как утверждают очевидцы, в результате атаки никто не пострадал.

По информации Mash, всего в небе над Орлом произошли минимум 10 взрывов. Как говорят местные жители, один из дронов упал возле торгового центра и спровоцировал пожар.

28 августа в лесу под Геленджиком рухнул украинский беспилотник. В результате начался пожар в районе села Криница, площадь которого составила 3,2 гектара. К ликвидации возгорания привлекли более 40 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. Также на место происшествия направили вертолет Ми-8.

Из-за пожара на местном нудистском пляже застряло несколько человек. В итоге их эвакуировали спасатели.

Ранее житель Шебекино пострадал во время атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами