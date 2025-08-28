На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Геленджике сотрудники МЧС спасли нудистов от пожара, вызванного БПЛА

Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Краснодарском крае, в районе Геленджика, сотрудники МЧС эвакуировали 23 человека с нудистского пляжа. Возгорание произошло после ночной атаки дронами. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Там были отдыхающие на пляже, пляж нудистский. Они отдыхали с вечера. Когда начался пожар, покинуть самостоятельно [территорию] они не могли, потому что справа горы, а слева было задымление», – сообщили в региональном управлении министерства.

Также стало известно, что площадь возгорания в районе населенного пункта Криница на данный момент составила 3,2 гектара. «Пожар продолжается, локализации не было», – сообщили представители экстренной службы.

«Во время эвакуации никто из отдыхающих не пострадал. Подразделение спасателей оперативно прибыло на место на служебном катере. Всех эвакуировали и доставили в Геленджик», – уточнили в МЧС.

Для борьбы с масштабным лесным пожаром в Пшадском округе были мобилизованы более 40 сотрудников экстренных служб и 11 единиц специальной техники. В борьбе с огненной стихией также был задействован вертолет Ми-8,

Причиной возгорания стало падение обломков сбитого украинского беспилотника, что подтвердили в Министерстве обороны РФ. По информации военного министерства, ночью над Краснодарским краем было уничтожено 18 украинских дронов.

Ранее Минобороны заявило, что всего за ночь на 28 августа над РФ сбито более сотни БПЛА ВСУ.

