В Нижегородской области возбудили дело о многомиллионном хищении на гособоронзаказе

В Нижегородской области завели дело о хищении 250 млн рублей на гособоронзаказе

В Нижегородской области силовики задержали пятерых сотрудников фирмы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 млн рублей на государственном оборонном заказе. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, директор коммерческой фирмы по производству химических веществ, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период 2020-2025 годов фирма и научно-исследовательское предприятие заключили договоры об изготовлении продукции в рамках гособоронзаказа. Фирма получала деньги, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам. При этом в компанию были фиктивно трудоустроены граждане, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. Фигуранты распределяли их зарплату между собой.

Как заявила Петренко, сумма похищенного составила свыше 250 млн рублей. Она отметила, что фигуранты находятся под домашним арестом. Следователи устанавливают других возможных участников преступной схемы.

Во второй половине июля Московский районный суд Калининграда приговорил к двум годам лишения свободы гендиректора ООО «Судостроительная компания «Вега»» Артура Вовка за причинение миллионого ущерба Минобороны России при выполнении гособоронзаказа.

Ранее экс-главу «Курского аккумуляторного завода» осудили на 6 лет за хищения.