Главу патриотического объединения Краснодара обвинили в злоупотреблениях

В Краснодарском крае суд арестовал Бориса Левитского, возглавлявшего региональное отделение ДОСААФ России. Об этом сообщает ТАСС.

Левитскому предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), после чего его этапировали в столичное СИЗО.

Борис Левитский возглавлял организацию с 2017 года. С 2001 по 2016 год он занимал руководящие позиции в компаниях «Газпром», «Кубань Газпром» и «Газпром добыча Краснодар». В 2012–2022 годах Левитский был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, входил в комитет по военным вопросам, вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ДОСААФ России — это общероссийская общественно-государственная организация, целью которой является укрепление обороноспособности страны и подготовка граждан к защите Родины.

До этого бывшему замглавы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили арест. Как сообщил ТАСС, решение было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

Ранее СК России арестовал имущество экс-замглавы предприятия Минобороны РФ.