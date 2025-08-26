На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Главу патриотического объединения Краснодара обвинили в злоупотреблениях

В Краснодарском крае арестовали главу отделения ДОСААФ Левитского
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Краснодарском крае суд арестовал Бориса Левитского, возглавлявшего региональное отделение ДОСААФ России. Об этом сообщает ТАСС.

Левитскому предъявлено обвинение по статье 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), после чего его этапировали в столичное СИЗО.

Борис Левитский возглавлял организацию с 2017 года. С 2001 по 2016 год он занимал руководящие позиции в компаниях «Газпром», «Кубань Газпром» и «Газпром добыча Краснодар». В 2012–2022 годах Левитский был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, входил в комитет по военным вопросам, вопросам общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

ДОСААФ России — это общероссийская общественно-государственная организация, целью которой является укрепление обороноспособности страны и подготовка граждан к защите Родины.

До этого бывшему замглавы Минобороны РФ генералу армии Павлу Попову продлили арест. Как сообщил ТАСС, решение было рассмотрено в закрытом режиме и в его отсутствие из-за госпитализации.

Ранее СК России арестовал имущество экс-замглавы предприятия Минобороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами