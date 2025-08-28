На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Перехват американского боевого противолодочного самолета над Черным морем сняли на видео

Перехват P-8 Poseidon над Черным морем сняли на видео с борта истребителя
Telegram-канал Fighterbomber

Появилось видео, предположительно снятое из кабины российского истребителя, запечатлевшего перехват американского противолодочного самолета Poseidon над акваторией Черного моря. Кадры публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На коротком 13-секундном видеоролике видно сопровождение американского самолета российским бортом.

Автор канала утверждает, что замеченный самолет принадлежит Военно-морским силам США. Ссылаясь на общедоступные источники, он отмечает, что P-8 Poseidon представляет собой боевую модификацию пассажирского авиалайнера Boeing 737, способную нести до девяти тонн вооружения и имеющую пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Подобный инцидент произошел в марте. Американский самолет-разведчик Poseidon заметили над Черным морем. Он взлетел с итальянской базы Сигонелла на Сицилии и приблизился к Крыму. Затем самолет выполнил несколько продолжительных полетов над морем и направился обратно на Сицилию.

Ранее американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия.

