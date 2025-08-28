Перехват американского боевого противолодочного самолета над Черным морем сняли на видео

Появилось видео, предположительно снятое из кабины российского истребителя, запечатлевшего перехват американского противолодочного самолета Poseidon над акваторией Черного моря. Кадры публикует Telegram-канал Fighterbomber.

На коротком 13-секундном видеоролике видно сопровождение американского самолета российским бортом.

Автор канала утверждает, что замеченный самолет принадлежит Военно-морским силам США. Ссылаясь на общедоступные источники, он отмечает, что P-8 Poseidon представляет собой боевую модификацию пассажирского авиалайнера Boeing 737, способную нести до девяти тонн вооружения и имеющую пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Подобный инцидент произошел в марте. Американский самолет-разведчик Poseidon заметили над Черным морем. Он взлетел с итальянской базы Сигонелла на Сицилии и приблизился к Крыму. Затем самолет выполнил несколько продолжительных полетов над морем и направился обратно на Сицилию.

Ранее американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия.