Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия

Самолет радиационной разведки Boeing WC-135R ВВС США подал сигнал бедствия рядом с восточным побережьем Великобритании. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar.
Самолет вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, после чего развернулся, сделал несколько кругов над морем, восточнее английского прибрежного города Кромер.
Самолет передал сигнал «Squawk 7700», что свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту судна.
По состоянию на 13:22 мск, Boeing сел около базы Милденхолл.
6 августа журнал Newsweek сообщил, что американские ВВС отправили с авиабазы Милденхолл Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для отслеживания ядерных испытаний в атмосфере, к российским ядерным базам в Мурманской области.
Он пролетел от Баренцево море к северу от Мурманска и к западу от архипелага Новая Земля.
Ранее пассажирский самолет аварийно сел в «Шереметьево».