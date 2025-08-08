Американский самолет-разведчик подал сигнал бедствия

Самолет-разведчик ВВС США подал сигнал бедствия рядом с Великобританией

Самолет радиационной разведки Boeing WC-135R ВВС США подал сигнал бедствия рядом с восточным побережьем Великобритании. Это следует из данных сервиса отслеживания полетов Flightradar.

Самолет вылетел с военно-воздушной базы Милденхолл, совершил полет над Нидерландами, после чего развернулся, сделал несколько кругов над морем, восточнее английского прибрежного города Кромер.

Самолет передал сигнал «Squawk 7700», что свидетельствует о чрезвычайной ситуации на борту судна.

По состоянию на 13:22 мск, Boeing сел около базы Милденхолл.

6 августа журнал Newsweek сообщил, что американские ВВС отправили с авиабазы Милденхолл Boeing WC-135 Constant Phoenix, предназначенный для отслеживания ядерных испытаний в атмосфере, к российским ядерным базам в Мурманской области.

Он пролетел от Баренцево море к северу от Мурманска и к западу от архипелага Новая Земля.

