Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идет о самолете дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США. Самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и пролетел недалеко от берегов Крыма.

После совершения нескольких длительных полетов над акваторией Черного моря самолет-разведчик взял курс обратно на Сицилию.

До этого объединенное авиационное командование НАТО (AIRCOM) сообщило о перехвате французскими истребителями Rafale двух российских самолетов, нарушивших международные правила воздушного пространства над акваторией Балтийского моря у берегов Латвии.

В AIRCOM отметили, что действия французского отряда воздушной полиции, дислоцированного в Литве, были предприняты для поддержания безопасности воздушного пространства альянса.

Ранее немецкие истребители поднялись в воздух из-за российского самолета-разведчика.