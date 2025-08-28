На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский истребитель перехватил американский противолодочный самолет над Черным морем

Fighterbomber показал видео перехвата самолета США Poseidon над Черным морем
Российский истребитель перехватил и сопроводил американский противолодочный самолет Р-8 Poseidon в небе над Черным морем. Видео инцидента продолжительностью 13 секунд опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На кадрах видно, как российский борт осуществляет визуальное сопровождение американского самолета-разведчика. Ролик обрывается через 13 секунд, дальнейшее развитие ситуации не показано.

«Борт относится к ВМС США», — утверждает автор канала, известный освещением вопросов военной авиации.

Самолет Р-8 Poseidon является специализированной противолодочной модификацией лайнера Boeing 737. Способен нести до 9 тонн вооружения, включая торпеды и глубинные бомбы, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Американский самолет-разведчик Poseidon ранее был замечен над Черным морем в марте. Тогда самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и пролетел недалеко от берегов Крыма. После совершения нескольких длительных полетов над акваторией Черного моря самолет-разведчик взял курс обратно на Сицилию.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Гренландию самолет контроля над атомными подводными лодками.

