Российский истребитель перехватил американский противолодочный самолет над Черным морем

Российский истребитель перехватил и сопроводил американский противолодочный самолет Р-8 Poseidon в небе над Черным морем. Видео инцидента продолжительностью 13 секунд опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.

На кадрах видно, как российский борт осуществляет визуальное сопровождение американского самолета-разведчика. Ролик обрывается через 13 секунд, дальнейшее развитие ситуации не показано.

«Борт относится к ВМС США», — утверждает автор канала, известный освещением вопросов военной авиации.

Самолет Р-8 Poseidon является специализированной противолодочной модификацией лайнера Boeing 737. Способен нести до 9 тонн вооружения, включая торпеды и глубинные бомбы, имеет пять внутренних и шесть внешних точек подвески.

Американский самолет-разведчик Poseidon ранее был замечен над Черным морем в марте. Тогда самолет вылетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии и пролетел недалеко от берегов Крыма. После совершения нескольких длительных полетов над акваторией Черного моря самолет-разведчик взял курс обратно на Сицилию.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Гренландию самолет контроля над атомными подводными лодками.