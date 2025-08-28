На Украине раскрыли последствия ночных взрывов в Киеве

В Киеве в результате ночной атаки получил повреждения завод по производству беспилотников «Bayraktar». Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Онлайн».

В публикации говорится, что завод получил серьезные повреждения.

«Несмотря на <...> предыдущие атаки, компания вложила десятки миллионов, обучила персонал и почти завершила производственные мощности», — говорится в сообщении.

По данным канала, за последние 6 месяцев завод четвертый раз подвергся удару.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что целями Вооруженных сил (ВС) России во время атаки Киева стали украинские энергосистемы и объекты военного производства.

В ночь на 28 августа и утром ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и пригороду при помощи ракет и дронов. По данным издания «Страна.ua», в результате обстрела в украинской столице перекрыли часть улиц.

Ранее российские военные потопили украинский корабль «Симферополь».