СМИ сообщили о массированном обстреле Киева, в городе полыхают пожары

Вооруженные силы (ВС) России нанесли новые удары по целям в Киеве и в пригороде. Об этом сообщили украинские СМИ, в том числе «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве перекрыли часть улиц после ночного массированного обстрела — как в центре, так и на левом берегу (район Харьковского шоссе и Бориспольской)», — говорится в публикации издания.

Очевидцы сняли на видео один из ракетных ударов по Киеву. Кадры опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». По предварительной информации, на запись попал прилет крылатой ракеты Х-101 «воздух-земля». Сначала слышен громкий звук полета ракеты, а затем можно увидеть взрыв и яркую вспышку, последующую за ним.

Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате атаки российских военных в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», попадание трех ракет зафиксировано в Вышгородском районе. После атаки ударных дронов произошел пожар на объекте в городе Казатин Винницкой области. По предварительной информации, удар также был нанесен по железнодорожной инфраструктуре противника.

В настоящий момент в Киеве действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что жители Киева, опасаясь атаки беспилотников, решили провести ночь в метро.