Российские военные потопили украинский корабль «Симферополь»

Российские военнослужащие с помощью быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесли поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Telegram-канал «Военный обозреватель» ранее писал, что из района Одессы произошел запуск безэкипажных катеров украинской армии. В публикации канала отмечается, что силы Черноморского флота России находятся в готовности к отражению атаки.

До этого сообщалось, что в период со 2 по 8 августа силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения в городе безэкипажных катеров. Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи.

