На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные потопили украинский корабль «Симферополь»

Минобороны: ВС России нанесли поражение кораблю «Симферополь» ВМС Украины
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военнослужащие с помощью быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесли поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Telegram-канал «Военный обозреватель» ранее писал, что из района Одессы произошел запуск безэкипажных катеров украинской армии. В публикации канала отмечается, что силы Черноморского флота России находятся в готовности к отражению атаки.

До этого сообщалось, что в период со 2 по 8 августа силы Черноморского флота уничтожили три безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Незадолго до этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об угрозе применения в городе безэкипажных катеров. Он призвал горожан покинуть набережную и пляжи.

Ранее в США оценили военное оснащение будущего флагмана ВМФ России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами