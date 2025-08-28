Военный эксперт назвал главные цели ВС РФ во время атаки Киева

Целями Вооруженных сил (ВС) России во время атаки Киева стали украинские энергосистемы и объекты военного производства. Такое предположение сделал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт допустил, что российские военные могли использовать большое число дронов во время атаки на столицу Украины, чтобы перегрузить системы противовоздушной обороны (ПВО) противника. По мнению Матвийчука, ВС РФ били по производствам, в частности, под удар могли попасть заводы «Кристалл», «Артем» и другие. Эксперт не исключил, что армия России в любой момент может повторить эту массированную атаку.

«В России, есть такие возможности. <...> На Украине долгое время пытались убедить всех, что мы станем бедными, у нас не будет хватать сил и средств. Мы доказали всему миру, что это не так», — подытожил Матвийчук.

В ночь на 28 августа и утром ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и пригороду при помощи ракет и дронов. По данным издания «Страна.ua», в результате обстрела в украинской столице перекрыли часть улиц.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в нескольких районах города произошли пожары и взрывы. В том числе попадание трех ракет было зафиксировано в Вышгородском районе. А после атаки беспилотников ВС РФ в городе Казатин Винницкой области вспыхнул пожар.

Ранее в России призвали не связывать удары по Киеву с политическими процессами.