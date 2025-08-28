На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ за ночь нанесли массированный удар по военным объектам Украины

Mash: более 500 дронов и ракет нанесли массированный удар по целям на Украине
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам, а также железнодорожным узлам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По целям было запущено более 500 беспилотников, ракет «Искандер», «Кинжал» и Х-101, говорится в публикации. Как пишет Mash, уничтожено как минимум 10 целей. В Минобороны России не прокомментировали эту информацию.

По информации Mash, целями масштабного обстрела стали ведущие оборонные предприятия Киева: ООО «Спецоборонмаш», АО «Киевский радиозавод», «Киев-22» и промышленный комплекс Samsung-Ukraine. Также был поражен разработчик беспилотников Ukrspecsystems.

Издание уточняет, что в Коломые Ивано-Франковской области высокоточными ракетами «Кинжал» был атакован аэродром, где находится база авиационной бригады с вертолетами Ми-2, Ми-8 и самолетами Л-39 и Ан-26, а по аэродрому в Староконстантинове наносились удары крылатыми ракетами Х-101. В Винницкой области был поврежден железнодорожный узел в Казатине, а это, в свою очередь, нарушило логистику поставок военной техники на фронт.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Сибига призвал мир к реакции на массированный удар ВС РФ по Украине.

