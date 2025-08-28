Сибига отреагировал на массированный удар ВС РФ по Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к «решительной международной реакции» в ответ на массированный удар ВС РФ по территории республики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Мы настаиваем на решительной международной реакции на жестокий удар России по Киеву и другим городам», — написал Сибига.

Он утверждает, что чтобы ни говорил президент России Владимир Путин на Аляске, его реальные действия якобы идут вразрез с дипломатией, диалогом и мирными усилиями.

До этого украинские СМИ сообщили, что ВС России нанесли новые удары по целям в Киеве и в пригороде. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале, в результате атаки российских военных в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах произошли пожары. Сообщается также о взрывах в Борисполе и Василькове.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

