В России призвали не связывать удары по Киеву с переговорами

Удары российских войск по территории Украины, в том числе по Киеву, — это часть военной стратегии РФ, которая никоим образом не связана с переговорами о возможном мирном урегулировании. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра Стратегической конъюнктуры, военный эксперт Игорь Коновалов.

«Не стоит связывать военную стратегию с политическими решениями. Такая концепция ведения военных действий была разработана Москвой достаточно давно и успешно применяется. Переговорный трек, который сейчас открылся, идет отдельно от военных действий. Не стоит связывать эти два направления. Также неправильно говорить, что из-за ударов стоит прекратить переговоры», — пояснил военный эксперт.

Он отметил, что стратегические подходы России менялись в течение специальной военной операции. На данный момент Генштабом был разработан идеальный вариант, когда успешное продвижение сухопутных войск поддерживается воздушными атаками БПЛА по тылу противника, заключил Коновалов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на удары ВС РФ по Киеву обратился к Венгрии и Китаю с призывом повлиять на Россию, чтобы она остановила боевые действия. Он также заявил, что пришло время ввести «жесткие санкции» против России.

