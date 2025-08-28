На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В устье реки Дунай потопили разведывательный корабль ВМС Украины

Минобороны: ВС РФ потопили разведывательный корабль «Симферополь» ВМС Украины
Игорь Маслов/РИА «Новости»

Российские военнослужащие нанесли удар по среднему разведывательному кораблю «Симферополь» Военно-морских сил (ВМС) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, украинское судно находилось в устье реки Дунай. При выполнении боевой задачи военные Вооруженных сил РФ применили быстроходный безэкипажный катер.

«В результате атаки украинский корабль затонул», — говорится в заявлении.

28 августа Telegram-канал Mash сообщил, что ВС РФ нанесли массированный ночной удар по военным и энергетическим объектам на Украине. Также целями стали железнодорожные узлы.

Как выяснили журналисты, российские военнослужащие применили более 500 беспилотных летательных аппаратов, а также ракеты X-101, «Кинжал» и «Искандер». В результате были поражены как минимум 10 целей. Среди них — ведущие оборонные предприятия ООО «Спецоборонмаш», «Киев-22», АО «Киевский радиозавод», промышленный комплекс Samsung-Ukraine и разработчик беспилотников Ukrspecsystems. Кроме того, в Винницкой области был поврежден железнодорожный узел в Казатине, что нарушило логистику поставок военной техники на фронт.

Ранее журналисты сообщили, что подразделения ВС РФ взяли в клещи «третью столицу Украины».

