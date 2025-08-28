На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армия России взяла в клещи «третью столицу Украины»

«Взгляд»: ВС России взяли в клещи «третью столицу Украины»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли в северную часть Купянска в Харьковской области. Город, который называют «третьей столицей Украины» из-за стратегически важного значения для ВСУ, оказался практически взят в «клещи», пишет издание «Взгляд».

В статье отмечается, что Купянск является крупнейшим логистическим пунктом региона, поскольку здесь расположена железнодорожная развязка. Кроме того, этот населенный пункт находится относительно близко к российской границе — на расстоянии около 40 км. Ожидается, что после взятия города войска ВС РФ смогут усилить позиции в Харьковской области, а также поставить под вопрос использование ВСУ города Чугуева как перевалочной базы для снабжения Славянско-Краматорской агломерации в Донецкой народной республике (ДНР) с севера.

Также «Взгляд» утверждает, что взятия под контроль Купянска откроет дорогу на Изюм и Балаклею, благодаря чему у российских военных появится возможность окружить Славянск и Краматорск с севера.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, бегут от ВС РФ на правый берег реки Оскол на Купянском направлении. По данным источников, иностранцы переходят реку вброд целыми подразделениями, бросая транспорт на левом берегу — чтобы не быть «сожженными» российскими беспилотниками или потому что машины «захлебнулись».

Ранее Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию для украинской армии на фронте.

