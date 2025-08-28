На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер ветеран «Альфы» и участник операции в Беслане Валерий Канакин

Герой России генерал Валерий Канакин умер на 66-м году жизни
Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

На 66-м году жизни скончался Герой России, генерал-майор ФСБ Валерий Канакин, ветеран группы «Альфа» и участник операции в Беслане в 2004 году. Об этом сообщил Совет международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа» в Telegram-канале.

Совет ассоциации выразил глубокие соболезнования и отметил, что память о Канакине навсегда останется в сердцах коллег и соотечественников.

Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Пензенской области. Учился в школе-интернате в Вадинске, затем его семья переехала в Московскую область. Службу начал в Ракетных войсках стратегического назначения, затем окончил Ленинградскую 401-ю спецшколу КГБ и работал в легендарной «семерке».

В группу «А» КГБ СССР он был зачислен в 1984 году. Служба Канакина включала командировки во все горячие точки Советского Союза и России, а также «боевую стажировку» в Афганистане. Он принимал участие в двух военных кампаниях на Северном Кавказе и в известных операциях по освобождению заложников, включая Буденновск, Дубровку и Беслан.

Высшую награду страны генерал получил в Кремле 5 мая 2005 года из рук президента Владимира Путина. Канакин окончил Высшую школу КГБ СССР и РАНХиГС, был мастером спорта по вольной борьбе. Его вклад в безопасность страны отмечен множеством орденов и медалей, включая ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 4-й степени, «За мужество» и «За отвагу». Русская православная церковь наградила его орденом Дмитрия Донского III степени.

Генерал Канакин также являлся Почетным гражданином Вадинского района и занимал руководящие должности в Международной ассоциации ветеранов «Альфа».

Ранее в российском регионе мать умерла на могиле сына, погибшего в зоне СВО.

