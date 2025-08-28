На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военнообязанные с 18 до 22 лет начали покидать Украину

Госпогранслужба Украины: молодые люди с 18 до 22 лет начали покидать страну
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил в эфире всеукраинского телемарафона, что молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет начали покидать территорию страны.

По словам Демченко, молодые украинцы стали уезжать в первый день действия постановления, разрешающего пересекать границу военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет.

«Пограничники уже имеют первых желающих пересечь границу, кто-то даже уже успел оформиться в пунктах пропуска и выехать за пределы Украины. Напомню, что это касается граждан Украины — мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно», — поделился представитель госпогранслужбы Украины.

Он уточнил, что данная мера не действует для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые работают в органах власти. Они могут выехать из страны только в служебную командировку.

До этого командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Береза в эфире телеканала «Киев 24» заявил, что мобилизация женщин и мужчин с 18 лет на Украине необходима для решения вопроса выживания страны.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого гражданам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики. 26 августа премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет на выезд снимается для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

Раньше в Польше лишили неработающих украинцев пособий.

Новости Украины
