На Украине предложили призывать в армию мужчин и женщин с 18 лет

Мобилизация женщин и мужчин с 18 лет на Украине необходима для решения вопроса выживания страны, заявил командир батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Береза в эфире телеканала «Киев 24».

По его словам, нужна «абсолютная мобилизация всех», а те, кто сбежал из страны, не имеют больше права быть гражданами Украины. Военный пояснил, что необязательно 18-летних мобилизованных отправлять сразу на фронт. Их можно использовать в тыловых частях.

Накануне издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы сообщило, что число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с территории Украины в Белоруссию, в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-2024 годами.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого гражданам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики. 26 августа премьер-министр страны Юлия Свириденко сообщила, что запрет на выезд снимается для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

