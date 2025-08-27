Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три воздушные цели над акваторией вблизи Севастополя. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Громкие звуки, которые были слышны в городе, — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — написал он, уточнив, что, предварительно, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали.

Губернатор добавил, что контроль обстановки продолжается.

В эти минуты украинские беспилотники атаковали Калужскую область. Силы ПВО уничтожили один БПЛА на территории Дзержинского района. Губернатор региона Вячеслав Шапша рассказал, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 мск нейтрализовали 13 дронов ВСУ самолетного типа в Ростовской, Белгородской, Смоленской областях, а также над акваторией Черного моря.

Ранее еще в одном российском регионе запретили публиковать последствия атак БПЛА.