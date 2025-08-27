На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд приговорил бойца батальона «Азов» к 27 годам колонии

Военный суд приговорил бойца «Азова» Барабанова к 27 годам лишения свободы
true
true
true
close
Anelo/Shutterstock

Южный окружной военный суд приговорил бойца батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрея Барабанова к 27 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Донецкой народной республики (ДНР).

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности)», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, Барабанов добровольно поступил на службу в «Азов» в мае 2021 года. После этого он в должности гранатометчика принимал участие в боевых действиях против жителей ДНР и российских военных. Его взяли в плен весной 2022 года, добавили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что гражданин Украины будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

18 августа суд приговорил украинского военнослужащего Владимира Сердюка к 15 годам лишения свободы за участие в вооруженном вторжении в Курскую область. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее жительницу Белгорода обвинили в финансировании «Азова».

