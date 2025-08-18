Украинский военный получил 15 лет за вторжение в Курскую область

СК: суд приговорил бойца ВСУ к 15 годам за теракт в Курской области

Суд приговорил украинского военнослужащего Владимира Сердюка к 15 годам лишения свободы за участие в вооруженном вторжении в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, солдат 129-й отдельной бригады территориальной обороны Украины 28 марта 2025 года вместе с сослуживцами незаконно пересек границу России, имея при себе автомат и гранаты. Целью их действий было проведение террористической деятельности.

Сердюк занял огневую позицию вблизи села Гуево Суджанского района, где должен был блокировать населенный пункт и удерживать его под вооруженным контролем. Спустя несколько дней, 31 марта, он был задержан российскими военными и передан следственным органам.

Собранные материалы Главного военного следственного управления СК РФ суд признал достаточными для вынесения приговора. Первые пять лет Сердюк проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в исправительной колонии строгого режима.

Ранее появились данные, что в России за преступления в Курской области осудили более 230 украинских бойцов.