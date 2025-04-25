Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Белгорода обвинили в финансировании «Азова»

Суд рассмотрит дело жительницы Белгорода о финансировании нацбата «Азов»
close
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жительницы Белгорода Надежды Россинской, которую обвиняют в финансировании вооруженного формирования украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Следствие считает, что россиянка переводила деньги нацбатальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также агитировала пользователей соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) последовать ее примеру. В итоге ее обвинили в финансировании террористов и госизмене.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за перевод денежных средств «Азову».

По данным следствия, мужчина решил оказать националистам финансовую помощь после того, как 13 ноября 2024 года посмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку беспилотников для нацбатальона. Руденко перечислил 11 тысяч рублей на счет украинского банка, за что и был позже задержан.

Ранее сообщалось, что украинского олигарха признали членом экстремистского объединения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами