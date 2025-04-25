Жительницу Белгорода обвинили в финансировании «Азова»

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит дело жительницы Белгорода Надежды Россинской, которую обвиняют в финансировании вооруженного формирования украинских националистов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Следствие считает, что россиянка переводила деньги нацбатальону «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), а также агитировала пользователей соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) последовать ее примеру. В итоге ее обвинили в финансировании террористов и госизмене.

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

В марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Станислава Руденко к 10 годам лишения свободы за перевод денежных средств «Азову».

По данным следствия, мужчина решил оказать националистам финансовую помощь после того, как 13 ноября 2024 года посмотрел в интернете публикацию с обращением о сборе денег на покупку беспилотников для нацбатальона. Руденко перечислил 11 тысяч рублей на счет украинского банка, за что и был позже задержан.

Ранее сообщалось, что украинского олигарха признали членом экстремистского объединения.