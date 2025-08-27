Губернатор Ленобласти сообщил о летчике, сбившем пять дронов ВСУ

Губернатор Дрозденко: в Ленобласти летчик сбил пять беспилотников за один бой

Российский летчик во время отражения атаки Вооруженных сил Украины на Ленинградскую область сбил пять беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что лично выразил благодарность военнослужащим 6-й армии противовоздушной обороны за защиту региона от ударов ВСУ. По словам губернатора, он встретился с командующим армией генералом Олегом Маковецким и бойцами, находящимися на боевом дежурстве, и пожал руку летчику, уничтожившему пять целей во время массированной атаки дронов.

Накануне над двумя районами Ленинградской области сбили 10 беспилотных летательных аппаратов. Александр Дрозденко уточнил, что беспилотники были сбиты над Кингисеппским и Лужским районами. Дрозденко подчеркнул, что разрушений и пострадавших нет.

Губернатор выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту неба над областью.

Утром 24 августа губернатор также сообщил о ликвидации четырех украинских беспилотников в воздушном пространстве над Кингисеппским районом. Еще десять БПЛА были уничтожены над портом Усть-Луга. Дрозденко отметил, что оперативные и экстренные службы продолжают работу по обеспечению безопасности региона, а ситуация в Ленинградской области находится под контролем властей.

Ранее в Ленинградской области осколки сбитого дрона повредили частные дома.