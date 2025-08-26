На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине возросло число уклонистов, которые пытаются сбежать в Белоруссию

На Украине вдвое выросло число призывников, пытающихся бежать в Белоруссию
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Число мужчин призывного возраста, пытавшихся бежать с территории Украины в Белоруссию, в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с 2022-2024 годами. Об этом сообщает издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные украинской Государственной пограничной службы.

Так, в 2025 году на белорусско-украинской границе были задержаны 911 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В 2024 году их было 336, в 2023-м — 26, а в 2022-м — 61.

Наибольшее число украинцев пограничники задержали в Ровненской области на западе Украины, в общей сложности — 531 человек. Еще 484 человека были задержаны в Житомирской области, 281 — в Волынской и 38 — в Киевской.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого гражданам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию республики. За уклонение от военной службы во время мобилизации грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что вывезенные с грузино-российской границ украинцы попали в военкомат.

