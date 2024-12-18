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Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16

Soir: Бельгия не сможет вовремя поставить Киеву обещанные F-16

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Piroschka van de Wouw/Reuters

Бельгия не сможет, как обещала, до конца 2024 года начать поставку Украине истребителей F-16. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Soir.

«Первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не состоится в этом году, как ранее было объявлено», — отмечается в публикации.

В статье напомнили, что такое заявление сделала министр обороны страны Людивин Дедондер во время визита в Польшу на минувшей неделе.

Задержку поставок она объяснила отсутствием подготовленных украинских военных летчиков и нехваткой запчастей.

По данным издания, произошло значительное отставание от графика поставок из США новых F-35 для бельгийских ВВС. Предполагалось, что эти самолеты заменят устаревшие F-16.

В конце ноября власти Дании анонсировали выделение в следующем году Украине около $1,4 млрд в качестве финансирования военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление главы датского минобороны Троельса Лунд Поульсена.

Ранее в США назвали проект истребителя F-35 провальным.

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