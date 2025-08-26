На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Катаре высказались о конфликте ХАМАС и Израиля

МИД Катара: Израиль не отвечает на предложение о прекращении огня в Газе
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Палестинское движение ХАМАС согласилось на условия, которые устраивали Израиль, но Тель-Авив, видимо, не хочет достигнуть соглашения по сектору Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари, передает РИА Новости.

«Израиль не дает никакого официального ответа на выдвинутое предложение о прекращении огня в секторе Газа, ни положительного, ни отрицательного, и не предлагает альтернативных вариантов», — сказал дипломат.

В МИД Катара призвали международное сообщество оказать давление на Израиль для урегулирования конфликта в Газе.

Накануне стало известно, что исламские страны будут работать над тем, чтобы членство Израиля в ООН было приостановлено. Главы МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) также потребовали немедленного прекращения всех военных операций в секторе Газа и полного снятия блокады с анклава без предварительных условий.

До этого ХАМАС заявил о готовности вывести свои вооруженные формирования из сектора Газа в обмен на отвод израильских войск. При этом палестинское движение потребовало заключения письменного соглашения, которое бы содержало международные гарантии прекращения боевых действий.

Ранее в Новой Зеландии заявили, что Нетаньяху «сошел с ума».

